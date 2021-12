Inchiesta Prisma | parte l’iniziativa dei tifosi bianconeri | sui social spopola l’hashtag!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Venerdì sera, in seguito ad una iniziativa dei, è nato l’hashtag #iostoconlaJuventus, che oggi occupa il secondo posto tra le tendenze di Twitter. L’obiettivo deiè quello di stringersi intorno alla società, visti i difficili giorni che la Juventus sta vivendo a causa dell’ha raggiunto grandi numeri unendo un incredibile numero di, i quali cercano di creare conforto e supportare la squadra in vista della partita di domenica contro il Genoa. Dopo le parole di Chiellini “Ormai siamo abituati che quando si parla di Juve ogni cosa viene amplificata di un milione”, isi sono uniti seguendo quel motto che è ormai diventato lo slogan ufficiale della Juventus, “Fino alla fine”, mostrando la passione e ...

... professore di Economia Azienda all'Università di Torino (è stato docente di Giorgio Chiellini corso di laurea del capitano della Juventus) ha così parlato a Tuttosport : L'- '...Nell'torinese '' su Juventus e plusvalenze , questa rischia di diventare 'l'intercettazione prova regina' del falso in bilancio. ' Ci saltano alla gola sul bilancio, tutti, revisori e tutto.Juventus, tifosi, iniziativa. Le accuse di falso in bilancio e false fatturazione nel caso delle cosiddette plusvalenze fittizie non minano l’amore verso la Juve. L’hashtag #iostoconlajuventus sta spo ...I supporter bianconeri hanno dato il via ad una campagna social per manifestare la loro vicinanza alla dirigenza, indagata per le plusvalenze delle scorse stagioni.