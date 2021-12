Covid, ultime news. Bollettino: 17.030 casi e 74 morti, tasso di positività 2,9% (Di sabato 4 dicembre 2021) Processati 588.445. In aumento le terapie intensive (+10, 708) e i ricoveri ordinari (+87, 5.385). I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: lieve calo dell'indice Rt a 1.20, mentre sale l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti (ora a 155). Da lunedì super green pass per ristoranti e attività ricreative e green pass sui mezzi pubblici. Il sottosegretario Costa: "Ad oggi l'obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno". Il coordinatore del Cts Locatelli a Sky TG24: "Quarta dose possibilità concreta" Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) Processati 588.445. In aumento le terapie intensive (+10, 708) e i ricoveri ordinari (+87, 5.385). I dati del monitoraggio settimanale dell'Iss: lieve calo dell'indice Rt a 1.20, mentre sale l'incidenza deiogni 100mila abitanti (ora a 155). Da lunedì super green pass per ristoranti e attività ricreative e green pass sui mezzi pubblici. Il sottosegretario Costa: "Ad oggi l'obbligo vaccinale non è all'ordine del giorno". Il coordinatore del Cts Locatelli a Sky TG24: "Quarta dose possibilità concreta"

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid: Russia, 32.974 nuovi casi e 1.215 morti in 24 ore In Russia nel corso delle ultime 24 ore sono stati registrati 32.974 nuovi casi di Covid - 19 e 1.215 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anti coronavirus, ripreso dall'agenzia Interfax..

Covid oggi Germania, 64.500 contagi e 378 morti ...102.946 il numero delle vittime a causa del coronavirus Ancora 64.510 casi e 378 morti nelle ultime ...numero dei contagi dall'inizio della pandemia e a 102.946 il numero delle vittime a causa del Covid.

Coronavirus ultime notizie. Omicron: raddoppiano a 150 i casi nel Regno Unito Il Sole 24 ORE Coronavirus, 836 nuovi casi in Sicilia Sono 836 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 32.711 tamponi processati nelle ultime 24 ore nell’isola. Ieri i nuovi positivi erano 662. Il tasso di positivita’ sale oggi e’ del 3 ...

Covid, nuova impennata: registrati 198 contagi di cui 64 a Latina. Un decesso a Santi Cosma Nuova impennata di contagi da Covid-19 in provincia di Latina, come si evince dal bollettino odierno della ASL: sono infatti 198 i nuovi positivi. La ...

