Judo | Margaux Pinot picchiata dal compagno allenatore | “Ho paura | lui mente”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole dellaka franceseè unaka francese, medaglia d’argento nella prova a squadra a Tokyo 2020. Da giorni si parla di lei ma purtroppo non per meriti sportivi. Sui social, con tanto di foto ha raccontato di essere stata vittima di violenza fisica da parte dell’exAlain Schmitt. L’uomo che si è anche giustificato dando la colpa aè stato prima arrestato e poi rilasciato. Nelle ultime ore entrambi hanno parlato e la francese ha spiegato, in conferenza stampa tutto quello che ha subito.aveva deciso di porre fine alla relazione ma poi è stata sopraffatta dalla violenza del neodella squadra di...