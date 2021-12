Roma, nasce “Simpil”: ecco lo sportello per l’autoimpresa dei migranti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Roma – “S.I.M.P.I.L. – Sportelli Informativi Microcredito e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità”, è un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 che ha l’obiettivo di sostenere gli aspetti del fenomeno migratorio a livello europeo. Il progetto Simpil si pone come obiettivo, il rafforzamento del ruolo della Prefettura di Roma come soggetto promotore di interventi a sostegno dell’inclusione sociale e finanziaria dei migranti che con questo progetto vengono guidati in un percorso virtuale sostenuto dall’Ente Nazionale per il microcredito per contribuire a sviluppare quel tessuto economico e sociale del Paese che fa riferimento ai migranti regolari in Italia. Presso il nuovo sportello territoriale per il microcredito, gli operatori della Prefettura ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 2 dicembre 2021)– “S.I.M.P.I.L. – Sportelli Informativi Microcredito e Percorsi Imprenditoriali per la Legalità”, è un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 che ha l’obiettivo di sostenere gli aspetti del fenomeno migratorio a livello europeo. Il progettosi pone come obiettivo, il rafforzamento del ruolo della Prefettura dicome soggetto promotore di interventi a sostegno dell’inclusione sociale e finanziaria deiche con questo progetto vengono guidati in un percorso virtuale sostenuto dall’Ente Nazionale per il microcredito per contribuire a sviluppare quel tessuto economico e sociale del Paese che fa riferimento airegolari in Italia. Presso il nuovoterritoriale per il microcredito, gli operatori della Prefettura ...

