Juventus | il dato che sorprende tutti | non succedeva dal 2019!

Da qualche minuto è terminato il match tra Salernitana e Juventus. All'Arechi hanno avuto la meglio i bianconeri che si sono imposti per due a zero grazie alle reti di Dybala e Morata. Il dato più importante per la Vecchia Signora arriva però dalla difesa. Infatti la Juventus ha centrato il secondo successo consecutivo in trasferta senza subire gol. L'ultima volta era accaduto nel 2019, anche in quella occasione Massimiliano Allegri era alla guida dei piemontesi. Dopo mesi complicati il tecnico toscano sta provando a registrare la propria retroguardia, da sempre elemento di forza nelle sue squadre.

