Stop al Green pass per chi lavora all’aperto o a casa e tamponi a 5 euro | cosa c’è negli emendamenti al decreto

(Di martedì 19 ottobre 2021) Attualmente ilè obbligatorio anche per chi, come precisa una delle Faq pubblicate ieri dal governo sul sito di Palazzo Chigi. «L’obbligo dinon è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio siao al chiuso», si legge. E anche itori di aziende estere che devono accedere a sedi di imprese o amministrazioni pubbliche in Italia, compresi gli autotrasportatori, devono averlo ed esibirlo. Ma glipresentati ieri dal MoVimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali al Senato in vista della conversione in legge delsulla Certificazione Verde Covid-19 prevedono il superamento dell’obbligo. Oltre aia 5 ...

E di esentare dall'obbligo di esibire ilPass chi si trova in modalità di lavoro agile o di ... È ancorata al principio della ragionevolezza, poi, la scelta di prevedere loalle sanzioni per ...Commercialisti, nuovoalle elezioni Nuova sospensione per le elezioni dei commercialisti. Il ... Arriva il conto delDeal Ue: in Germania, dopo le elezioni, la benzina potrebbe... Arrivano ...Pugno duro dell’Asl per 37 fra infermieri, fisioterapisti, medici e tecnici. E Villa Fiorita prova a ripartire con nuove assunzioni ..."Soluzioni pacifiche, la violenza non porta . a nulla". Il vescovo di . Trieste, Giampaolo Crepaldi, scende in campo in relazione alle manifestazioni dei no Green Pass per chieder ...