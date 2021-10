Champions League: Inter 3 - 1 allo Sheriff, Porto 1 - 0 al Milan (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza giornata della fase a gironi della Champions League . L'Inter cala il tris a San Siro e supera 3 - 1 i moldavi dello Sheriff Tiraspol . La squadra di Inzaghi in vantaggio con un bel tiro al ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Terza giornata della fase a gironi della. L'cala il tris a San Siro e supera 3 - 1 i moldavi delloTiraspol . La squadra di Inzaghi in vantaggio con un bel tiro al ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Il Milan cede di misura al Porto Porto batte Milan 1 - 0 in un incontro del gruppo B di Champions League.

Porto - Milan 1 - 0: Luis Diaz gol, Pioli resta a zero punti PORTO (Portogallo) - Si è trasformata in una ripida salita il cammino in Champions League del Milan, battuto 1 - 0 dal Porto nella terza giornata del gruppo B e ancora a zero punti in classifica. E' piuttosto incolore la prova dei rossoneri di Stefano Pioli, che allo ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com TABELLA INDISPONIBILI – Gli infortunati e quando tornano: da Spinazzola e Gosens a Rebic 32 Terza giornata della fase a gironi di Champions League, Inter e Milan scendono in campo rispettivamente contro Sheriff Tiraspol e Porto: le partite iniziano alle 21, su Calciomercato.com gli ...

Champions League, i risultati del martedì Tra i risultati di serata spicca il 5-0 del Real Madrid ai danni dello Shakhtar di Roberto De Zerbi. Vince anche il PSG grazie ad una doppietta di Messi mentre fa rumore il tonfo del Borussia Dortmund ...

