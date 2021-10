Liga, il Barcellona supera il Valencia 3-1 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Barcellona ritrova il sorriso, e i tre punti, battendo 3-1 il Valencia al Camp Nou nella gara valida per la nona giornata di Liga. Gaya illude gli ospiti sbloccando il risultato al 5?, ma i catalani ribaltano la partita già nel rpimo tempo con Ansu Fatu e Depay su rigore, a segno rispettivamente al 13? e al 41?. Nella ripresa Coutinho chiude la partita a cinque minuti dalla fine calando il tris. La squadra di Koeman sale così a 15 punti, mentre i ‘pipistrelli’ restano fermi a 12. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilritrova il sorriso, e i tre punti, battendo 3-1 ilal Camp Nou nella gara valida per la nona giornata di. Gaya illude gli ospiti sbloccando il risultato al 5?, ma i catalani ribaltano la partita già nel rpimo tempo con Ansu Fatu e Depay su rigore, a segno rispettivamente al 13? e al 41?. Nella ripresa Coutinho chiude la partita a cinque minuti dalla fine calando il tris. La squadra di Koeman sale così a 15 punti, mentre i ‘pipistrelli’ restano fermi a 12.

