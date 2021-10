Ballottaggi, per exit poll avanti Gualtieri e Lo Russo a Roma e Torino (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – Roberto Gualtieri a Roma e Stefano Lo Russo a Torino sono in netto vantaggio secondo i primi exit poll dei Ballottaggi. Parità a Trieste. Ecco il dettaglio:Roma, exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Gualtieri 59-63%; Enrico Michetti 37-41%. Torino, dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24: Stefano Lo Russo (centrosinistra) 53-57%, Paolo Damilano (centrodestra) 43-47%. Trieste, Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Dipiazza (centrodestra) 48-52%; Francesco Russo (centrosinistra) 48-52%. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021)(ITALPRESS) – Robertoe Stefano Losono in netto vantaggio secondo i primidei. Parità a Trieste. Ecco il dettaglio:Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto59-63%; Enrico Michetti 37-41%., dati Quorum/ Youtrend per Sky TG24: Stefano Lo(centrosinistra) 53-57%, Paolo Damilano (centrodestra) 43-47%. Trieste, Consorzio Opinio Italia per Rai: Roberto Dipiazza (centrodestra) 48-52%; Francesco(centrosinistra) 48-52%. (ITALPRESS).

