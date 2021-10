LIVE – Cremona-Varese 72-53, Serie A1 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 17 ottobre 2021) La DIRETTA testuale di Vanoli basket Cremona-Openjobmetis Varese, sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Di fronte, due squadre che hanno collezionato solo una vittoria in tre partite. Gli ospiti sperano di ripetere la prestazione offerta contro l’Olimpia Milano, mentre i padroni di casa potranno contare sul supporto del proprio pubblico. La palla a due è fissata per le ore 19:30 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà aggiornamenti continui su quanto accadrà sul parquet del PalaRadi. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Latestuale di Vanoli-Openjobmetis, sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Di fronte, due squadre che hanno collezionato solo una vittoria in tre partite. Gli ospiti sperano di ripetere la prestazione offerta contro l’Olimpia Milano, mentre i padroni di casa potranno contare sul supporto del proprio pubblico. La palla a due è fissata per le ore 19:30 di domenica 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà aggiornamenti continui su quanto accadrà sul parquet del PalaRadi. COME VEDERE LA PARTITA INCOME VEDERE TUTTE LE PARTITE INTV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON AGGIORNA LA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Cremona-Varese 25-14 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Varese #25-14 #Serie - zazoomblog : LIVE – Cremona-Varese Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Cremona-Varese #Serie #2021-2022 - infoitsport : Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Basket Cremona live - 9 ottobre 2021 - zazoomblog : LIVE – Trento-Cremona 84-68 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Cremona #84-68 #Serie… - zazoomblog : LIVE – Trento-Cremona 63-61 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Cremona #63-61 #Serie… -