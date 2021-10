La Salernitana perde lo scontro salvezza (Di domenica 17 ottobre 2021) di Fabio Setta LA SPEZIA – Non è bastato neppure il tanto atteso primo gol di Simy. Non è bastato neppure andare in vantaggio. Niente da fare: per la Salernitana di castori sul campo dello Spezia è arrivata la quarta sconfitta in trasferte in altrettante partite giocate fuori casa. Questa, rispetto alle altre, è però un ko decisamente più pesante perché arrivato in rimonta contro una squadra diretta concorrente per la salvezza e in piena emergenza. Emergenza, va detto, era anche per i granata che però hanno iniziato bene il match. Ai tanti assenti si è aggiunto anche Gyomber dopo appena venti minuti, passati a correre dietro al francese Antiste. Al suo posto è entrato Kechrida che ha avuto subito un buon impatto. Il match, intenso si è acceso al 27’ quando Salcedo di testa ha colpito la traversa da pochi passi. Poi dopo due minuti proprio Kechrida ha ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 ottobre 2021) di Fabio Setta LA SPEZIA – Non è bastato neppure il tanto atteso primo gol di Simy. Non è bastato neppure andare in vantaggio. Niente da fare: per ladi castori sul campo dello Spezia è arrivata la quarta sconfitta in trasferte in altrettante partite giocate fuori casa. Questa, rispetto alle altre, è però un ko decisamente più pesante perché arrivato in rimonta contro una squadra diretta concorrente per lae in piena emergenza. Emergenza, va detto, era anche per i granata che però hanno iniziato bene il match. Ai tanti assenti si è aggiunto anche Gyomber dopo appena venti minuti, passati a correre dietro al francese Antiste. Al suo posto è entrato Kechrida che ha avuto subito un buon impatto. Il match, intenso si è acceso al 27’ quando Salcedo di testa ha colpito la traversa da pochi passi. Poi dopo due minuti proprio Kechrida ha ...

