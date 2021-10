Ultime Notizie Serie A: dal futuro di Vlahovic al caso Ihattaren (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – In un’intervista a SportWeek, Claudio Ranieri ripercorre la sua carriera e fa il punto con gli obiettivi futuri. L’intervista 8.50 – Il caso Ihattaren sembra destinato a finire male per la Sampdoria, per questo motivo i blucerchiati potrebbero essere risarciti dalla Juventus a gennaio. La notizia 8.30 – Dietro al mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina potrebbe esserci la Juventus. I bianconeri potrebbero avere già l’accordo con il giocatore per giugno. La notizia 8.20 – La Liga aiuterà Atletico e Real Madrid alle prese con i tanti giocatori che rientrano dalle Nazionali. La notizia 7.45 – La Serie A riparte da Lazio-Inter, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 9.30 – In un’intervista a SportWeek, Claudio Ranieri ripercorre la sua carriera e fa il punto con gli obiettivi futuri. L’intervista 8.50 – Ilsembra destinato a finire male per la Sampdoria, per questo motivo i blucerchiati potrebbero essere risarciti dalla Juventus a gennaio. La notizia 8.30 – Dietro al mancato rinnovo dicon la Fiorentina potrebbe esserci la Juventus. I bianconeri potrebbero avere già l’accordo con il giocatore per giugno. La notizia 8.20 – La Liga aiuterà Atletico e Real Madrid alle prese con i tanti giocatori che rientrano dalle Nazionali. La notizia 7.45 – LaA riparte da Lazio-Inter, ...

