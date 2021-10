Spalletti sul furto della sua auto: "Perché farlo solo per Napoli?" (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello del furto dell'auto del mister avvenuto nella giornata di ieri Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Il furto della mia auto? Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100mila auto l'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capisco Perché si voglia fare una parentesi per Napoli, bisogna andare alla prossima domanda". Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro il Torino, valida per l'ottava giornata di Serie A. Tra i temi trattati, quello deldell'del mister avvenuto nella giornata di ieri Corso Vittorio Emanuele a. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago "Ilmia? Per gioco ho visto cosa succede in Italia, vengono rubate circa 100milal'anno, 300 al giorno in tutta Italia, non capiscosi voglia fare una parentesi per, bisogna andare alla prossima domanda".

Advertising

sportli26181512 : Spalletti: 'Serve una riflessione sul calendario. Ma intanto recupero uomini importanti': Spalletti: 'Serve una rif… - Spazio_Napoli : Spalletti sul furto della sua auto: 'Perché farlo solo per Napoli?' - CCokina12 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Siete 'spaventatori professionisti' a dire che da qui in poi viene il bello. Ora sento dire tutti i giorni… - salvatorecozza1 : RT @Napoli_Report: #Spalletti: 'Siete 'spaventatori professionisti' a dire che da qui in poi viene il bello. Ora sento dire tutti i giorni… - ArabaFenice1078 : È lampante, oltre alla grande competenza come tecnico, il gran salto di qualità sul piano comunicativo con mister… -