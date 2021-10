LIVE – Juventus-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA) (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per la conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia di Juventus-Roma, match dell’ottava giornata di Serie A. L’allenatore portoghese parlerà ai microfoni dei giornalisti alle 15:30 di sabato 16 ottobre a Trigoria, prima della partenza per Torino. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale per seguire tutte le parole dello Special One alla vigilia di gara. AGGIORNA LA DIRETTA 15:35 – “Orsato arbitro di grande esperienza, non ho nessun problema con lui. Accoglienza? L’ultima volta ho avuto una reazione un po’ critica, la gente ha dimenticato i novanta minuti di partita. Mayoral e Shomurodov stanno bene, se non c’è Abraham abbiamo due giocatori in grado di sostituirlo. Ho una grande connessione emozionale con la gente di Newcastle, ma ora sono felice di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Tutto pronto per ladi Josèalla vigilia di, match dell’ottava giornata di Serie A. L’allenatore portoghese parlerà ai microfoni dei giornalisti alle 15:30 di sabato 16 ottobre a Trigoria, prima della partenza per Torino. Sportface.it vi offrirà unatestuale per seguire tutte le parole dello Special One alla vigilia di gara. AGGIORNA LA15:35 – “Orsato arbitro di grande esperienza, non ho nessun problema con lui. Accoglienza? L’ultima volta ho avuto una reazione un po’ critica, la gente ha dimenticato i novanta minuti di partita. Mayoral e Shomurodov stanno bene, se non c’è Abraham abbiamo due giocatori in grado di sostituirlo. Ho una grande connessione emozionale con la gente di Newcastle, ma ora sono felice di ...

