D' Aversa | «Cagliari crocevia | stoppare tradizione negativa»

"Ho letto molto in settimana sul fatto che Cagliari sia un campo ostico. Tra corsi e ricorsi storici mi è quasi venuto da fare gli scongiuri. Non vogliamo che questa diventi una tradizione: è venuto il momento di stopparla. Ci aspetta però una partita molto difficile: sappiamo l'importanza di questa gara e l'affronteremo con il massimo impegno. Il valore della rosa del Cagliari non è rispecchiato dalla classifica: hanno qualche problema di risultati, ma noi dobbiamo farci trovare pronti per intensità, determinazione e qualità". Il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa ha presentato così in conferenza stampa la sfida di campionato contro i sardi. In 75 anni di storia blucerchiata, le vittorie blucerchiate sull'isola sono appena 4. "Quando c'è la pausa e ci sono i nazionali che vanno fuori non si può mai immaginare in ...

