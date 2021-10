Star Wars: nuovo videogioco in uscita a dicembre (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’annuncio è previsto per dicembre. Intanto, Disney ha anticipato lanciando una nuova infografica del nuovo videogioco di Star Wars. Il nuovo videogioco Buone nuove per gli appassionati di Star Wars: in uscita a dicembre il nuovo videogioco a tema. Il colosso dell’intrattenimento ha infatti lanciato una nuova campagna promozionale, che la vedrà annunciare nuovi oggetti, merchandise e prodotti relativi a Star Wars. Infatti, nella prima settimana sono stati messi in vendita prodotti del merchandise quali Funko Pops, action figure e vestiario. La locandina della decima settimana mostra qualcosa di interessante: l’icona di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’annuncio è previsto per. Intanto, Disney ha anticipato lanciando una nuova infografica deldi. IlBuone nuove per gli appassionati di: inila tema. Il colosso dell’intrattenimento ha infatti lanciato una nuova campagna promozionale, che la vedrà annunciare nuovi oggetti, merchandise e prodotti relativi a. Infatti, nella prima settimana sono stati messi in vendita prodotti del merchandise quali Funko Pops, action figure e vestiario. La locandina della decima settimana mostra qualcosa di interessante: l’icona di un ...

