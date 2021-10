Green pass, Fedriga “Appello al buon senso, non dividiamo il Paese” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ci sono state delle interlocuzioni in prefettura sull’ordine pubblico e per cercare di trovare soluzioni che non compromettono l’economia di un Paese. Ho fatto Appello al buon senso sapendo che stiamo venendo fuori da una emergenza grazie ai vaccini, se dividiamo il Paese ci facciamo del male. Lo sforzo fatto da alcune aziende del porto, come il tampone gratuito, va nella direzione di abbassare la temperatura dello scontro, mi auguro che anche dall’altra parte ci sia questa volontà perchè rischiamo di fare dei danni”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. “Dei passi avanti, anche oltre il limite, sono stati fatti – ha aggiunto – ora ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi ci sono state delle interlocuzioni in prefettura sull’ordine pubblico e per cercare di trovare soluzioni che non compromettono l’economia di un. Ho fattoalsapendo che stiamo venendo fuori da una emergenza grazie ai vaccini, seilci facciamo del male. Lo sforzo fatto da alcune aziende del porto, come il tampone gratuito, va nella direzione di abbassare la temperatura dello scontro, mi auguro che anche dall’altra parte ci sia questa volontà perchè rischiamo di fare dei danni”. Così Massimiliano, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, a “Oggi è un altro giorno” su Rai1. “Deii avanti, anche oltre il limite, sono stati fatti – ha aggiunto – ora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - BenissimoVa : RT @manginobrioches: E se scendessero in piazza i 43 milioni e mezzo di italiani che si sono vaccinati per la libertà di tutti? #greenpass… - AmbaAradam : RT @Efisio31251859: @GiulioMarini2 @MinLavoro @EU_Justice @coe -