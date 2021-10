Venezia, Romero si presenta: “Fiorentina? Sono a disposizione. Ho scelto il numero 88” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il Venezia mi seguiva da due o tre settimane, mi hanno aspettato sino alla mia decisione finale. La squadra mi è piaciuto molto, Sono giovani, mi sento anche io giovane, c’è una grande proprietà alle spalle; penso che con questa squadra ci sia tutto per rimanere in Serie A. L’anno scorso è stato strano, ma mi Sono allenato tutto l’anno a Manchester. Mi sento molto bene, ho fatto un bel lavoro anche quando Sono tornato in Argentina, ho avuto due mesi per preparare il mio arrivo in un club. Il livello si è alzato, la Juventus, l’Inter e il Milan hanno fatto vedere tanto, facendo annate molto positive. Hanno riportato il calcio italiano a un certo livello, mi aspetto che il mio ritorno aiuti il Venezia a restare in A. Dobbiamo toglierci velocemente il pensiero salvezza, arrivare a metà classifica deve ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Ilmi seguiva da due o tre settimane, mi hanno aspettato sino alla mia decisione finale. La squadra mi è piaciuto molto,giovani, mi sento anche io giovane, c’è una grande proprietà alle spalle; penso che con questa squadra ci sia tutto per rimanere in Serie A. L’anno scorso è stato strano, ma miallenato tutto l’anno a Manchester. Mi sento molto bene, ho fatto un bel lavoro anche quandotornato in Argentina, ho avuto due mesi per preparare il mio arrivo in un club. Il livello si è alzato, la Juventus, l’Inter e il Milan hanno fatto vedere tanto, facendo annate molto positive. Hanno riportato il calcio italiano a un certo livello, mi aspetto che il mio ritorno aiuti ila restare in A. Dobbiamo toglierci velocemente il pensiero salvezza, arrivare a metà classifica deve ...

VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - Blucerchiando : Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia - Deltadez : RT @VeneziaFC_IT: Romero: “Il Venezia non è solo un club, è una famiglia”. - nicolovadina : RT @VeneziaFC_IT: Romero: “Il Venezia non è solo un club, è una famiglia”. - VeneziaFC_IT : Romero: “Il Venezia non è solo un club, è una famiglia”. -