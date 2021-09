Elezioni Islanda: coalizione di governo ottiene maggioranza (Di domenica 26 settembre 2021) Nelle Elezioni in Islanda la coalizione di governo dovrebbe ottenere la maggioranza. Secondo i primi risultati, otterrebbero infatti otto seggi in più rispetto le scorse Elezioni. Tuttavia, il partito del primo ministro Katrin Jakobsdottir ha subito perdite. Resta quindi da vedere se la coalizione di tre partiti, Sinistra-Movimento Verde, Partito Progressista di centrodestra e Partito Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Nelleinladidovrebbe ottenere la. Secondo i primi risultati, otterrebbero infatti otto seggi in più rispetto le scorse. Tuttavia, il partito del primo ministro Katrin Jakobsdottir ha subito perdite. Resta quindi da vedere se ladi tre partiti, Sinistra-Movimento Verde, Partito Progressista di centrodestra e Partito

