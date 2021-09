Probabili formazioni Lazio-Roma: sesta giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 23 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Roma, match della sesta giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo per l’attesissimo derby della Capitale. Si gioca alle 18:00 di domenica 26 settembre nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Lazio – Pedro, Immobile e Felipe Anderson in difesa. Lazzari favorito su Marusic; Luiz Felipe e Acerbi in difesa. Da valutare Zaccagni. Roma – Dovrebbe tornare Vina dopo il forfait di giovedì. Dubbio in difesa: Ibanez o Smalling? Brasiliano favorito al momento. Abraham al centro ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo per l’attesissimo derby della Capitale. Si gioca alle 18:00 di domenica 26 settembre nella cornice dell’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Pedro, Immobile e Felipe Anderson in difesa. Lazzari favorito su Marusic; Luiz Felipe e Acerbi in difesa. Da valutare Zaccagni.– Dovrebbe tornare Vina dopo il forfait di giovedì. Dubbio in difesa: Ibanez o Smalling? Brasiliano favorito al momento. Abraham al centro ...

Advertising

forumJuventus : #JuveMilan, domenica ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Dybala e Morata in attacco, mentre in dif… - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE/ Quote, banco di prova per Tammy Abraham - Fantacalciok : Le probabili formazioni della 6° giornata di Serie B 2021/2022 - periodicodaily : Inter Atalanta: probabili formazioni e dove vederla #InterAtalanta #25settembre #seriea - TernanaNews : RT @TernanaNews: Rassegna Stampa - Ternana-Parma, tutte le probabili formazioni -