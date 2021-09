Da Grande chiude i battenti. Ecco chi saranno gli ospiti dell’ultimo appuntamento (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto è pronto per il secondo e ultimo appuntamento di Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Purtroppo, la prima puntata non ha riscosso il successo desiderato, anzi, i bassi ascolti hanno sorpreso negativamente la rete ammiraglia. Sui social i commenti sono stati davvero poco clementi. Inoltre, in molti hanno sottolineato la poca compatibilità tra il conduttore e la tipologia di programma assegnatagli. Nonostante questo, si è deciso di rispettare i piani originali e di dargli un’altra possibilità. Anche in questo caso, uno degli aspetti fondamentali dello show risiederà negli ospiti. Ecco di chi stiamo parlando! Potrebbe interessarti: Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 Da Grande, Ecco chi sono gli ospiti della seconda ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto è pronto per il secondo e ultimodi Da, condotto da Alessandro Cattelan. Purtroppo, la prima puntata non ha riscosso il successo desiderato, anzi, i bassi ascolti hanno sorpreso negativamente la rete ammiraglia. Sui social i commenti sono stati davvero poco clementi. Inoltre, in molti hanno sottolineato la poca compatibilità tra il conduttore e la tipologia di programma assegnatagli. Nonostante questo, si è deciso di rispettare i piani originali e di dargli un’altra possibilità. Anche in questo caso, uno degli aspetti fondamentali dello show risiederà neglidi chi stiamo parlando! Potrebbe interessarti: Quando inizia la nuova edizione di Ballando con le stelle su Rai 1 Dachi sono glidella seconda ...

Advertising

DucaAndrea85 : @ZiLAUTARO Ma in confronto a Pif diciamo che quasi tutti fanno i tik tok. Ma poi questo è un fondo sovrano, è come… - FedePerForza : @Andysaro Non sono d’accordo. La grande squadra la chiude nel primo tempo badando più alla concretezza che alle gi… - MooreRiny : @FartFromAmerika Da noi solo se chiude il Grande Fratello Vip (nomen omen) - MilanFo60352769 : Pioli fa i cambi giusti: Brahim apre la scatola su cioccolatino di Theo. Lo stesso Hernandez la chiude su splendido… - mempispillo : Ho fatto il biglietto. Posso criticare ora? 40 mln spesi per 3 scarpari. Questo esce dal bilancio, che Comunque si… -