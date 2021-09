Arriva anche in Italia la piattaforma streaming Pluto Tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sempre più piattaforme streaming: è questo il destino del nostro panorama d’intrattenimento. L’ultima novità in ordine di tempo sarà rappresentata da Pluto Tv, che farà il suo debutto il 28 ottobre in Italia. Si tratta del servizio streaming gratuito, lineare e con pubblicità del gruppo ViacomCbs, che arriverà da noi dopo aver già riscontrato successi, oltre che negli Stati Uniti e in Sudamerica, anche in Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. A differenza di offerte omologhe come quelle di Netflix o Prime Video, Pluto Tv non prevede abbonamenti e si sostiene con gli spot che si frappongono alla visione e funziona soprattutto attraverso canali tematici: non è quindi un on demand puro, ma permette di seguire programmazioni dedicate ai propri generi preferiti. L’offerta iniziale di ... Leggi su wired (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sempre più piattaforme: è questo il destino del nostro panorama d’intrattenimento. L’ultima novità in ordine di tempo sarà rappresentata daTv, che farà il suo debutto il 28 ottobre in. Si tratta del serviziogratuito, lineare e con pubblicità del gruppo ViacomCbs, che arriverà da noi dopo aver già riscontrato successi, oltre che negli Stati Uniti e in Sudamerica,in Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. A differenza di offerte omologhe come quelle di Netflix o Prime Video,Tv non prevede abbonamenti e si sostiene con gli spot che si frappongono alla visione e funziona soprattutto attraverso canali tematici: non è quindi un on demand puro, ma permette di seguire programmazioni dedicate ai propri generi preferiti. L’offerta iniziale di ...

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Ho rivisto la partita di domenica, abbiamo sbagliato troppe palle gratuite. Nel calcio arriva l'episodi… - LegaVolleyFem : ?????? ?? LA #PALLAVOLO ITALIANA DUE VOLTE SUL TETTO D' #EUROPA!!! Dopo l'Oro femminile delle ragazze di Mazzanti, arri… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani: 'Stimo molto Cacciari, Agamben e Barbero, ma quando si ha molta intelligenza non bis… - raff_nap : @massimolox @lageloni @GiuseppeConteIT Sa perché no perché il centro destra tutto (coalizione) cmque ha dei numeri… - Marfe777 : RT @HANIA243474887: Il panico arriva dalle cure domiciliari! Devono fare di tutto per non 'attivarle' perchè poi le famiglie delle vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva anche Dzeko/ "Inzaghi voleva sostituirmi con Correa? Mi sa che il mistero aveva bevuto' Sicuramente quando arriva come oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol'. ... ma onore anche alla Fiorentina che ha fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo loro sono ...

Ricciardi: 'Terza dose per tutti, ecco da quando. Vaccino ai bambini darebbe il colpo di grazia' La conferma arriva, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero , da , consigliere del ministro ... Poi tuteliamo anche i soggetti fragili per età, a maggior ragione se si trovano nelle residenze ...

Arriva anche a Torino Amazon Fresh, la spesa viene consegnata in giornata Quotidiano Piemontese Cosa fare se la bolletta Enel arriva senza bollettino? Puoi aver preso la posta o aver buttato nella spazzatura per sbaglio il plico, oppure potrebbe essere che ti è arrivata la bolletta Enel senza bollettino. In ogni caso tu hai un problema e vuoi trovar ...

La Milano Fashion Week arriva su Animal Crossing: New Horizons La Milano Fashion Week sbarca su Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch. Tutto merito dei fan del gioco sparsi per il globo. Sin dagli esordi.

Sicuramente quandocome oggi è ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol'. ... ma onorealla Fiorentina che ha fatto un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo loro sono ...La conferma, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero , da , consigliere del ministro ... Poi tuteliamoi soggetti fragili per età, a maggior ragione se si trovano nelle residenze ...Puoi aver preso la posta o aver buttato nella spazzatura per sbaglio il plico, oppure potrebbe essere che ti è arrivata la bolletta Enel senza bollettino. In ogni caso tu hai un problema e vuoi trovar ...La Milano Fashion Week sbarca su Animal Crossing: New Horizons, il noto life simulator per la famiglia di console Nintendo Switch. Tutto merito dei fan del gioco sparsi per il globo. Sin dagli esordi.