On My Block 4: il trailer dell'ultima stagione della serie Netflix (Di martedì 21 settembre 2021) Netflix ha condiviso online il trailer di On My Block 4, la stagione finale della serie che tornerà in streaming a ottobre. On My Block 4, l'ultima stagione della serie Netflix, ha ora un trailer in attesa del debutto in streaming previsto il 4 ottobre. Nel video i giovani protagonisti parlano dei propri progetti per il futuro che non sembra, per tutti, particolarmente positivo o all'insegna delle opportunità. La serie On My Block si concluderà con gli episodi della quarta stagione ed è stata creata da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Al centro della ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021)ha condiviso online ildi On My4, lafinaleche tornerà in streaming a ottobre. On My4, l', ha ora unin attesa del debutto in streaming previsto il 4 ottobre. Nel video i giovani protagonisti parlano dei propri progetti per il futuro che non sembra, per tutti, particolarmente positivo o all'insegnae opportunità. LaOn Mysi concluderà con gli episodia quartaed è stata creata da Lauren Iungerich, Eddie Gonzalez e Jeremy Haft. Al centroa ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? On My Block 4: il trailer dell'ultima stagione della serie Netflix - robisinlovewlou : È USCITO IL TRAILER DI ON MY BLOCK JAKSJJSKA - GamingPark_it : Super Mario 64 LEGO Block: svelato con prezzo, data, trailer e altro -