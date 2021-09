Fiorentina | Italiano | ' Se non la chiudi è normale che l' Inter torna sotto'

(Di martedì 21 settembre 2021) FIRENZE - " Guardo il bicchiere mezzo pieno, siamo solo alla 5ª giornata e per 70' siamo stati all'altezza dei campioni d'Italia , con tante palle gol per raddoppiare. Ma se non concretizzi e lasci ...

Il tabellino Reti: nel pt 23' Sottil; nel st 7' Darmian, 10' Dzeko, 42' Perisic(4 - 3 ...INTER (3 - 5 - 2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (21' st Dumfries), ...Vincenzoha analizzato così la sconfitta casalinga con l' Inter , 3 - 1, arrivata dopo il vantaggio dellafirmato Sottil . " È un risultato molto pesante per ciò che abbiamo fatto ...L'allenatore della Fiorentina e i rimpianti per la sconfitta contro l'Inter: Giocato alla pari per 70 minuti. Nico ci mette sempre il cuore, ma ci ha impedito di sperare fino alla fine.Prova di forza dell'Inter di Simone Inzaghi, che si impone per 3-1 in rimonta in casa di una Fiorentina che arrivava sulle ali dell'entusiasmo per le tre ...