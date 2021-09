Torino: ancora allenamento individuale per Belotti, Izzo e Zaza (Di lunedì 20 settembre 2021) Ripresa della preparazione per il Torino con un allenamento mattutino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In gruppo Verdi, programma differenziato per Pjaca (lieve affaticamento muscolare), terapie per Praet. ancora training individuale per Belotti (palestra, poi lavoro metabolico), Izzo (lavoro tra campo e palestra) e Zaza (esercizi sulla tecnica, più lavoro metabolico). Domani in calendario una seduta di allenamento in preparazione alla partita di campionato contro la Lazio, giovedì 23 settembre. Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021) Ripresa della preparazione per ilcon unmattutino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. In gruppo Verdi, programma differenziato per Pjaca (lieve affaticamento muscolare), terapie per Praet.trainingper(palestra, poi lavoro metabolico),(lavoro tra campo e palestra) e(esercizi sulla tecnica, più lavoro metabolico). Domani in calendario una seduta diin preparazione alla partita di campionato contro la Lazio, giovedì 23 settembre.

sbarbaring : @Precarioillumi1 Ti dico solo che anni fa trascorsi l'intero viaggio Genova Torino SEDUTA su quella specie di gabin… - cesco_78 : Stanno ANCORA riasfaltando il raccordo autostradale Torino Caselle. Manco fosse Monza prima del GP ?????? - FabrizioSapia : @lazio902000 @krudotw @Andre_Dalma Sì. Ma ho anche spiegato perché. Perché, storicamente, i derby li giochiamo megl… - AntalJonathan : @La_gatta_pigra Qui a Torino. Ma non devo abituarmi al primo turno a Mirafiori. Non ancora almeno. E poi so o al li… - amcaserodano : Istat, prezzi delle case ancora in lieve crescita: Milano e Torino registrano valori in aumento, ma con percentuali… -