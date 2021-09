Spezia, infortunio Erlic: l’esito degli esami medici (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo Spezia ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Erlic, infortunatosi contro il Venezia Lo Spezia ha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Martin Erlic, infortunatosi contro il Venezia. «Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore croato Martin Erlic, uscito anzitempo dal rettangolo verde del “Penzo”, hanno dato esito negativo, non evidenziando alcuna lesione muscolare; il calciatore svolgerà pertanto lavoro differenziato a titolo precauzionale. Ancora fuori dal gruppo Colley, Agudelo e Reca». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Loha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di, infortunatosi contro il Venezia Loha diramato un comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche di Martin, infortunatosi contro il Venezia. «Gliai quali è stato sottoposto il difensore croato Martin, uscito anzitempo dal rettangolo verde del “Penzo”, hanno dato esito negativo, non evidenziando alcuna lesione muscolare; il calciatore svolgerà pertanto lavoro differenziato a titolo precauzionale. Ancora fuori dal gruppo Colley, Agudelo e Reca». L'articolo proviene da Calcio News 24.

