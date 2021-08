LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: RECORD ITALIANO del quartetto femminile! La Germania fa il record del mondo (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.18 A mettere alla prova le tedesche c’è la Nuova Zelanda: Edmondston, Botha, James e Nielsen. 9.16 MOSTRUOSA la Germania. record del mondo, una performance veramente devastante: 4:07.307, oltre 3” sotto il precedente primato. Questo può essere un tempo da medaglia d’oro. 9.12 Tocca alla Germania, subito un test importante: Brausse, Brennauer, Klein e Kroeger. 9.11 Italia al comando, ora vediamo le altre compagini. 9.09 NUOVO record ITALIANO! 4:11.666! Gran performance delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.18 A mettere alla prova le tedesche c’è la Nuova Zelanda: Edmondston, Botha, James e Nielsen. 9.16 MOSTRUOSA ladel, una performance veramente devastante: 4:07.307, oltre 3” sotto il precedente primato. Questo può essere un tempo da medaglia d’oro. 9.12 Tocca alla, subito un test importante: Brausse, Brennauer, Klein e Kroeger. 9.11 Italia al comando, ora vediamo le altre compagini. 9.09 NUOVO! 4:11.666! Gran performance delle ...

