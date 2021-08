Federica Panicucci e Marco Bacini | stop al matrimonio | che disastro | perché si ferma tutto

(Di domenica 1 agosto 2021)rinviano le nozze Approfittando delloestivo di Mattino 5, il quale lo conduce da quasi 14 anni,aveva pensato bene di convolare a nozze con la sua dolce metà. Purtroppo non sarà così: ennesima botta per la professionista toscana e il suo promesso sposo, con L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Federica Panicucci, salta tutto: fulmine a ciel sereno per i fan - infoitcultura : Federica Panicucci, salta il matrimonio con Marco Bacini: l’indiscrezione - infoitcultura : “Mi manchi a….” Federica Panicucci, barca, gambe scoperte e vestito corto. Ti fa sognare – FOTO - pieceleb72 : Bellezze italiane naturale e spudoratamente Antonella Elia , La gregoracci ,le donnatelle e il duo Diletta Leotta e… - zazoomblog : Federica Panicucci relax e sorriso: che gambe ha la conduttrice! - #Federica #Panicucci #relax #sorriso: -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

La conduttrice Mediaset era pronta a convolare a nozze con l imprenditore dopo cinque anni d amore. Niente abito bianco per. La bionda presentatrice doveva sposare il compagno Marco Bacini quest estate, ma alla fine la coppia ha deciso di rimandare il grande evento.Dopo più di un mese dalla fine di Mattino Cinque per la pausa estiva, Simona Branchetti ha fatto il suo debutto nella fascia die Francesco Vecchi. Gli ascolti tv , però, sono ...Niente abito bianco per Federica Panicucci. La bionda presentatrice doveva sposare il compagno Marco Bacini quest’estate, ma alla fine la coppia ha deciso di rimandare il grande evento.3' di lettura 31/07/2021 - Spopola sui profili delle influencer più famose e personaggi pubblici, da Chiara Ferragni a Giorgia Palmas, a Federica Panicucci, il ritorno della moda anni 70. La ritroviam ...