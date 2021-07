Roma, Virginia Raggi vuole abolire tutti i parcheggi gratuiti: addio strisce bianche? (Di sabato 31 luglio 2021) Eliminare tutte le strisce bianche per la sosta gratuita: questa la proposta della prima cittadina di Roma, Virginia Raggi. La sua proposta vede proprio l’abolizione delle soste gratuite – parcheggi bianchi – all’interno della zona dell’Anello ferroviario: praticamente in tutti i quartieri centrali di Roma. Trastevere, Testaccio, Esquilino, Centro Storico, Prati, San Lorenzo: tutti i parcheggi saranno a pagamento. E non finisce qui; nella proposta della Sindaca c’è l’ipotesi di abolire gli abbonamenti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) Eliminare tutte leper la sosta gratuita: questa la proposta della prima cittadina di. La sua proposta vede proprio l’abolizione delle soste gratuite –bianchi – all’interno della zona dell’Anello ferroviario: praticamente ini quartieri centrali di. Trastevere, Testaccio, Esquilino, Centro Storico, Prati, San Lorenzo:saranno a pagamento. E non finisce qui; nella proposta della Sindaca c’è l’ipotesi digli abbonamenti per ...

