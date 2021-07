Dal Portogallo: Yaremchuk al Benfica, i dettagli dell’operazione (Di sabato 31 luglio 2021) Il quotidiano portoghese A Bola, nella sua prima pagina odierna, ha immortalato l’arrivo di Yaremchuk a Lisbona. Il giocatore, la scorsa notte, è arrivato nella capitale del Portogallo. Questo il titolo d’apertura: “Yaremchuk arriva al Benfica“, l’attaccante ucraino lascia il Gent per 15 milioni e firmerà un contratto di cinque anni. FOTO: Twitter Gent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021) Il quotidiano portoghese A Bola, nella sua prima pagina odierna, ha immortalato l’arrivo dia Lisbona. Il giocatore, la scorsa notte, è arrivato nella capitale del. Questo il titolo d’apertura: “arriva al“, l’attaccante ucraino lascia il Gent per 15 milioni e firmerà un contratto di cinque anni. FOTO: Twitter Gent L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

