Amazon: azienda, ‘disaccordo per multa Lussemburgo, presenteremo ricorso’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – “Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza dell’Autorità per la Privacy lussemburghese CNPD e intendiamo presentare ricorso”. Lo sottolinea Amazon in una dichiarazione in risposta alla maxi multa da 746 milioni inflitta dall’autorità lussemburghese per violazioni delle norme Ue nel trattamento dei dati personali. “Mantenere la sicurezza delle informazioni relative ai nostri clienti e la loro fiducia sono – spiega Amazon – priorità assolute per noi. Non c’è stata alcuna violazione di dati personali, né alcuna esposizione a terze parti di dati relativi ai nostri clienti. Queste circostanze sono ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – “Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza dell’Autorità per la Privacy lussemburghese CNPD e intendiamo presentare ricorso”. Lo sottolineain una dichiarazione in risposta alla maxida 746 milioni inflitta dall’autorità lussemburghese per violazioni delle norme Ue nel trattamento dei dati personali. “Mantenere la sicurezza delle informazioni relative ai nostri clienti e la loro fiducia sono – spiega– priorità assolute per noi. Non c’è stata alcuna violazione di dati personali, né alcuna esposizione a terze parti di dati relativi ai nostri clienti. Queste circostanze sono ...

Advertising

TV7Benevento : Amazon: azienda, 'disaccordo per multa Lussemburgo, presenteremo ricorso'... - fisco24_info : Maxi multa ad Amazon per violazione norme Ue privacy: Da Lussemburgo ammenda da 746 milioni. Azienda, faremo ricorso - FrancoMater2 : Ricordo a chi si è mostrato entusiasta per il presunto accordo del #Napoli con #Amazon come sponsor,l che quell'azi… - messveneto : Maxi multa ad Amazon per violazione delle norme Ue sulla privacy: 746 milioni di euro: L’azienda: faremo ricorso, l… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Amazon non sarà sponsor sulla maglia ?? Confermata invece un'altra trattativa con l'azienda statunitense… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon azienda Amazon: multa di 746 milioni per violazione GDPR L'indiscrezione del Wall Street Journal di inizio giugno è stata confermata da Amazon . L'autorità nazionale per la protezione dei dati del Lussemburgo ha inflitto all'azienda di Seattle una sanzione record di 746 milioni di euro per violazione del GDPR. Come specificato nel ...

Italiani poco attenti al risparmio quando fanno la spesa "La nostra azienda ha a disposizione non solo sette anni di esperienza, ma anche una mole di dati ... ma è anche l'unico Paese con un marketplace che fino a poco tempo fa batteva Amazon: Cdiscount" ...

Amazon: azienda, 'disaccordo per multa Lussemburgo, presenteremo ricorso' La Sicilia Amazon: azienda, 'disaccordo per multa Lussemburgo, presenteremo ricorso' Roma, 30 lug. - "Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza dell'Autorità per la Privacy lussemburghese CNPD e intendiamo presentare ricorso". Lo sottolinea ...

Maxi multa ad Amazon per violazione norme Ue privacy BRUXELLES, 30 LUG - L'autorità lussemburghese per la protezione die dati ha inflitto una multa record ad Amazon da 746 milioni di euro, per violazione delle norme Ue sulla privacy. Lo rende noto la st ...

L'indiscrezione del Wall Street Journal di inizio giugno è stata confermata da. L'autorità nazionale per la protezione dei dati del Lussemburgo ha inflitto all'di Seattle una sanzione record di 746 milioni di euro per violazione del GDPR. Come specificato nel ..."La nostraha a disposizione non solo sette anni di esperienza, ma anche una mole di dati ... ma è anche l'unico Paese con un marketplace che fino a poco tempo fa batteva: Cdiscount" ...Roma, 30 lug. - "Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza dell'Autorità per la Privacy lussemburghese CNPD e intendiamo presentare ricorso". Lo sottolinea ...BRUXELLES, 30 LUG - L'autorità lussemburghese per la protezione die dati ha inflitto una multa record ad Amazon da 746 milioni di euro, per violazione delle norme Ue sulla privacy. Lo rende noto la st ...