Green pass | deputati FdI protestano e occupano l’Aula | seduta sospesa | Il video

(Di giovedì 29 luglio 2021) Protesta in aula, alla Camera, di un gruppo didi Fratelli d’Italia. Durante i voti sulle pregiudiziali di costituzionalità sull’ultimo decreto Covid, hanno lasciato i loro banchi ed esposto cartelli con la scritta «No

Gli stessi che ci impongono il". Al momento però, sulla vicenda, non ci sono ulteriori aggiornamenti. © RIPRODUZIONE VIETATALa spaccatura tra l'ala estremista della Lega e quella più neutrale è ormai evidente. Ieri si sono svolte alcune manifestazioni antie su consiglio del loro capo Salvini, molti parlamentari leghisti erano presenti con la loro spocchia no - vax e complottista a Piazza del Popolo (Roma). Tra i manifestanti che protestavano ..."Sì a ristoranti sicuri solo per persone vaccinate". Ad affermarlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...Quello che è accaduto durante la Seduta alla Camera è un qualcosa di scoraggiante: è stata sospesa poiché i deputati di Fratelli d’Italia hanno raggiunto il centro dell’emiciclo esponendo cartelli con ...