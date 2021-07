Volley femminile, Italia-Turchia 3-1: secondo successo alle Olimpiadi. Azzurre discontinue ma vincenti, Guidetti ko (Di martedì 27 luglio 2021) L’Italia mostra i muscoli alle Olimpiadi di Tokyo e sconfigge la Turchia con grandissima personalità. La Nazionale di Volley femminile si è imposta per 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15) al termine di una partita al cardiopalma, giocata punto a punto per 88 minuti di autentica battaglia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno conquistato la seconda vittoria ai Giochi dopo quella firmata due giorni fa contro la Russia, zittendo la quotata compagine anatolica di coach Giovanni Guidetti, reduce dal roboante 3-0 rifilato alla Cina. Le vicecampionesse del mondo si portano in ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) L’mostra i muscolidi Tokyo e sconfigge lacon grandissima personalità. La Nazionale disi è imposta per 3-1 (25-22; 23-25; 25-20; 25-15) al termine di una partita al cardiopalma, giocata punto a punto per 88 minuti di autentica battaglia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno conquistato la seconda vittoria ai Giochi dopo quella firmata due giorni fa contro la Russia, zittendo la quotata compagine anatolica di coach Giovanni, reduce dal roboante 3-0 rifilato alla Cina. Le vicecampionesse del mondo si portano in ...

