Covid, Di Maio: 'Il vaccino è l'unico modo per uscire dalla crisi' (Di domenica 25 luglio 2021) 'La vaccinazione è l'unico modo per uscire dalla crisi sanitaria e da quella economica'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che 'le scelte che stiamo facendo tutelano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) 'La vaccinazione è l'persanitaria e da quella economica'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, sottolineando che 'le scelte che stiamo facendo tutelano ...

