Stop a grandi navi, Unesco non iscrive Venezia tra patrimoni umanità a rischio (Di giovedì 22 luglio 2021) “Scongiurata l’iscrizione di Venezia nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo”. Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, commenta la decisione del Comitato del patrimonio Mondiale Unesco, presa in seno alla 44esima sessione in corso in modalità remota a Fuzhou (Repubblica Popolare Cinese), di non iscrivere la città di Venezia e la sua laguna nella lista dei patrimoni dell’umanità in pericolo. “Grazie alle decisioni del Governo sul blocco del passaggio delle grandi navi davanti a San ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) “Scongiurata l’iscrizione dinella lista delo dell’in pericolo”. Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, commenta la decisione del Comitato delo Mondiale, presa in seno alla 44esima sessione in corso in modalità remota a Fuzhou (Repubblica Popolare Cinese), di nonre la città die la sua laguna nella lista deidell’in pericolo. “Grazie alle decisioni del Governo sul blocco del passaggio delledavanti a San ...

Advertising

fattoquotidiano : Venezia, con lo stop alle Grandi Navi scongiurato il rischio inserimento nella lista nera. Grazie al governo (e all… - fattoquotidiano : STOP GRANDI NAVI Per l’Unesco rischia di non bastare: Venezia resta sotto osservazione per edilizia invasiva, turis… - MiC_Italia : Fa il giro del mondo la notizia dello stop alle grandi navi nel bacino di Venezia dal primo di agosto. Info sul Dec… - liberenotizie : Stop a grandi navi, Unesco non iscrive Venezia tra patrimoni umanità a rischio. Adnkronos - ultimora - DaddariosWho : RT @ecugenia: Ungheria 2018: strategia sbagliata, pit stop lento troppo tardi, Bottas gli finisce addosso durante il sorpasso Spa 2018: c… -