Ascolti TV | Lunedì 19 luglio 2021. Domina Temptation (23%), la replica de La Vita Promessa ferma al 9.2% (Di martedì 20 luglio 2021) Filippo Bisciglia Nella serata di ieri, Lunedì 19 luglio 2021, su Rai1 la replica de La Vita Promessa 2 ha appassionato 1.716.000 spettatori pari al 9.2%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.51 – Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.353.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire NCIS New Orleans ha ottenuto 985.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine in replica ha intrattenuto 875.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 17 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 luglio 2021) Filippo Bisciglia Nella serata di ieri,19, su Rai1 lade La2 ha appassionato 1.716.000 spettatori pari al 9.2%. Su Canale 5 – dalle 21.44 alle 0.51 –Island ha raccolto davanti al video 3.353.000 spettatori pari al 23% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.351.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire NCIS New Orleans ha ottenuto 985.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine inha intrattenuto 875.000 spettatori con il 5.4% (presentazione di 17 ...

Trkan63934481 : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - newmesck : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - CarmenSalesi : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - KAraouzou : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… - sary724209761 : RT @KeremItalian: @ KanalD Drama ha battuto il record di ascolti in America Latina a luglio con la prima della serie #AgentesImplicados ?? P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Lunedì Temptation Island: ecco perché il programma che mostra l'infedeltà ha così tanto successo Anche quest'anno fa incetta di ascolti . Il programma che mostra l'infedeltà, considerato re del trash estivo sul piccolo schermo, ... Non esiste uscita che tenga: il lunedì sera si sta in casa e si ...

Temptation Island: ecco perchè il programma che mostra l'infedeltà ha così tanto successo Anche quest'anno Temptation Island fa incetta di ascolti . Il programma Mediaset che mostra l'infedeltà, considerato re del trash estivo sul piccolo ... Non esiste uscita che tenga: il lunedì sera si sta ...

Ascolti Tv di lunedì 19 luglio RAI - Radiotelevisione Italiana Anche quest'anno fa incetta di. Il programma che mostra l'infedeltà, considerato re del trash estivo sul piccolo schermo, ... Non esiste uscita che tenga: ilsera si sta in casa e si ...Anche quest'anno Temptation Island fa incetta di. Il programma Mediaset che mostra l'infedeltà, considerato re del trash estivo sul piccolo ... Non esiste uscita che tenga: ilsera si sta ...