Quando finiranno le vaccinazioni in Lombardia"

A margine della visita di Sergio Mattarella all'hub dei vaccini di Brescia, Letizia Moratti ha tracciato la rotta e indicato una previsione per la

Letizia Moratti ne è sicura: entro il 30 agosto tutti i lombardi con più di 16 anni potranno ricevere la prima dose di vaccino contro il coronavirus. Ma la Regione al momento non può fare di più, ...l'economia sarà scongelata eblocco licenziamenti, ristori e cig, c'è il rischio che molte imprese licenzieranno. Quindi emergerà quello che adesso è nel freezer, cioè un livello ...A margine della visita di Sergio Mattarella all'hub dei vaccini di Brescia, Letizia Moratti ha tracciato la rotta e indicato una previsione per la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le f ...Un calamaro arpiona un crostaceo ma viene a sua volta azzannato da uno squalo: l'interazione letale catturata in un fossile di 180 milioni di anni fa.