Covid, oggi 5.753 casi e 93 morti: il bollettino del 16 maggio (Di domenica 16 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 16 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 5.753 Decessi: 93 Tamponi effettuati: 202.573 Terapie intensive: -26 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 328.882 casi totali: 4.159.122 Decessi: 124.156 Guariti: 3.706.084 In Italia oggi, domenica 16 maggio 2021, si registrano 5.753 nuovi positivi e 93 morti. Ieri c’erano stati 6.659 nuovi casi e 136 morti. In totale sono stati effettuati 202.573 tamponi (ieri erano stati 294.686). Il tasso di positività è al 2,8 per cento, rispetto al 2,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 328.882 (-3.948). Il bilancio delle vittime ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021)ITALIA, ILDI162021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 5.753 Decessi: 93 Tamponi effettuati: 202.573 Terapie intensive: -26 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 328.882totali: 4.159.122 Decessi: 124.156 Guariti: 3.706.084 In Italia, domenica 162021, si registrano 5.753 nuovi positivi e 93. Ieri c’erano stati 6.659 nuovie 136. In totale sono stati effettuati 202.573 tamponi (ieri erano stati 294.686). Il tasso di positività è al 2,8 per cento, rispetto al 2,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 328.882 (-3.948). Il bilancio delle vittime ...

Advertising

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - antoguerrera : ?? Oggi ZERO MORTI per Covid in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord ?? ???????????? - Yolanda_Diaz_ : Sul @Corriere, insieme al ministro @AndreaOrlandosp, affrontiamo una sfida chiave per l'Europa: proteggere i diritt… - lallaforisma : RT @fanpage: Ultim'ora Diffusi i dati Covid di oggi. - TeoloMassimo : RT @Ansa_Fvg: Covid: nessun decesso registrato oggi in Fvg. Non accadeva dal 17/10. Casi sono 33, tasso positività 0,96% #ANSA https://t.co… -