Covid | da Cts parere negativo a vaccino AstraZeneca per under 60

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il Comitato tecnico scientifico (il Cts) non ha datopositivo all’utilizzo delnella fascia d’età60. Cioè per i cinquantenni che proprio da oggi su base volontaria sono in coda per fare ilin Sicilia. Secondo Repubblica, che riporta la notizia in un articolo dedicato al via libera per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts

Younipa - il blog dell'Università degli Studi di Palermo

... ma sia ilche l'Ema hanno dato il via libera per poter ritardare fino a 42 giorni la ... E per quanto riguarda l'immunizzazione dei più giovani, Pfizer è pronta a fornire vaccini anti -anche ......cabina di regia di lunedì - e non venerdì - con gli esperti del Comitato tecnico scientifico () ...un indice Rt che si sta avvicinando ad 1 però registriamo il crollo dei ricoveri nei repartie ...Il Comitato tecnico scientifico (il Cts) non ha dato parere positivo all’utilizzo del vaccino AstraZeneca nella fascia d’età under 60. Cioè per i ...Matrimoni Covid 2021: quando potranno ripartire? Nell'articolo le regole approvate dalle Regioni per la riapertura. LeggiOggi ...