Passare troppo tempo con lo smartphone fa male: tutti i sintomi fisici e psicologici (Di mercoledì 12 maggio 2021) In quest’ultimo anno e mezzo è certamente aumentato il tempo trascorso davanti a smartphone e computer. Lo smart working o la didattica a distanza hanno infatti contribuito ad un utilizzo spropositato delle nuove tecnologie. Ovviamente le numerose restrizioni a cui siamo stati costretti per via della pandemia di Covid-19 hanno reso le nostre relazioni sociali più diradate e costrette all’uso del telefono. Quanti di noi hanno scaricato app per facilitare la comunicazione con amici e parenti lontani? Un eccessivo utilizzo di smartphone o pc può tuttavia essere deleterio per la nostra salute. Sono molti gli studiosi che hanno cercato di analizzare questo momento storico particolare. Molti di loro si sono concentrati proprio sull’uso delle nuove tecnologie. Gli esperti hanno quindi decretato che Passare ore davanti allo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) In quest’ultimo anno e mezzo è certamente aumentato iltrascorso davanti ae computer. Lo smart working o la didattica a distanza hanno infatti contribuito ad un utilizzo spropositato delle nuove tecnologie. Ovviamente le numerose restrizioni a cui siamo stati costretti per via della pandemia di Covid-19 hanno reso le nostre relazioni sociali più diradate e costrette all’uso del telefono. Quanti di noi hanno scaricato app per facilitare la comunicazione con amici e parenti lontani? Un eccessivo utilizzo dio pc può tuttavia essere deleterio per la nostra salute. Sono molti gli studiosi che hanno cercato di analizzare questo momento storico particolare. Molti di loro si sono concentrati proprio sull’uso delle nuove tecnologie. Gli esperti hanno quindi decretato cheore davanti allo ...

