Guenda Goria ha un nuovo fidanzato | chi è e come si sono conosciuti

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Gossip La figlia di Maria Teresa Ruta, archiviata la storia con Telemaco, ha ritrovato serenità al fianco di Mirko Pubblicato su 12 Maggio 2021 Bye bye Telemaco, adesso c’è Mirko: il cuore di, figlia di Maria Teresa Ruta con la quale ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, è stato stregato dal giovane suddetto a Sharm el-Sheikh, circa un mese fa. Nella meta turistica egiziana, la pianista 32enne ha una casa al Domina Coral Bay. E la scintilla,rivela Chi Magazine, è scattata proprio nel resort, dove Mirko, che di cognome fa Gancitano, ha alloggiato mentre era impegnato per un lavoro professionale. La conoscenza si è fatta via via più interessante e i due hanno deciso di approfondire, non perdendosi di vista. A oggi, assicura il settimanale diretto da Alfonso Signorini, fanno coppia, frequentandosi ...

Alla fine è successo quello che i suoi fan aspettavano da tempo. Parliamo di, figlia di Maria Teresa Ruta che ha definitivamente detto addio a Telemaco. Secondo la rivista 'Chi' infatti la bellasarebbe impegnata seriamente con 'Mirko'. L'ex concorrente del ...innamorata di un attore: ecco chi èè stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Considerata da molti la vincitrice morale del reality di ...Guenda Goria innamorata di un attore: ecco chi è Guenda Goria è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Considerata da ...Nei mesi scorsi Guenda Goria è balzata alle cronache anche per una presunta liaison con Filippo Nardi, come lei ex concorrente del GF Vip. Nonostante i due avessero avuto un’accesa lite in tv (per via ...