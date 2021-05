Foreste, Eni campione di greenwashing (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con le sue pubblicità Eni si propone agli occhi della collettività come una realtà attenta all’ambiente e al clima. Nella pratica il colosso petrolifero italiano sta invece continuando a proporre false soluzioni per combattere l’emergenza climatica per puntare ancora su gas fossile e petrolio. L’ultimo rapporto di Recommon e Greenpeace Italia sugli investimenti di Eni in progetti di conservazione delle Foreste rivela ad esempio come questi siano l’ennesima operazione di greenwashing della principale multinazionale italiana. Abbiamo analizzato come Eni sta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 maggio 2021) Con le sue pubblicità Eni si propone agli occhi della collettività come una realtà attenta all’ambiente e al clima. Nella pratica il colosso petrolifero italiano sta invece continuando a proporre false soluzioni per combattere l’emergenza climatica per puntare ancora su gas fossile e petrolio. L’ultimo rapporto di Recommon e Greenpeace Italia sugli investimenti di Eni in progetti di conservazione dellerivela ad esempio come questi siano l’ennesima operazione didella principale multinazionale italiana. Abbiamo analizzato come Eni sta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Foreste Eni Eni, una decarbonizzazione solo 'di facciata' - ...annunciato da Eni, si legge nell'analisi, è innanzitutto indebolito dal ricorso a compensa zioni delle emissioni (anziché tagli reali), ad esempio attraverso progetti legati all'uso delle foreste o ...

Greenpeace in azione, attivisti su iceberg davanti al palazzo di Eni a Roma ... punta anche il dito contro le "false soluzioni" promosse da ENI, come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) e i progetti di conservazione delle foreste nell'ambito del sistema REDD+. "ENI ...

Perchè l'Eni ama le foreste? - comune-info.net comune-info.net Attivisti di Greenpeace scalano un palazzo di fronte alla sede Eni: “Ambientalismo di facciata” Questa mattina, 12 maggio, tre attivisti di Greenpeace Italia hanno scalato la facciata di un palazzo di fronte al quartier generale dell’Eni, ...

Eni, una decarbonizzazione solo “di facciata” Nonostante gli annunci, Eni sta rimandando la sua decarbonizzazione, mentre aumenterà le estrazioni di fossili e le emissioni almeno fino al 2024. La controllata pubblica continua infatti ad avere gli ...

...annunciato da, si legge nell'analisi, è innanzitutto indebolito dal ricorso a compensa zioni delle emissioni (anziché tagli reali), ad esempio attraverso progetti legati all'uso delleo ...... punta anche il dito contro le "false soluzioni" promosse da, come la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) e i progetti di conservazione dellenell'ambito del sistema REDD+. "...Questa mattina, 12 maggio, tre attivisti di Greenpeace Italia hanno scalato la facciata di un palazzo di fronte al quartier generale dell’Eni, ...Nonostante gli annunci, Eni sta rimandando la sua decarbonizzazione, mentre aumenterà le estrazioni di fossili e le emissioni almeno fino al 2024. La controllata pubblica continua infatti ad avere gli ...