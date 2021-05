Tirrenia, compagnia a governo: “Costituire ad horas tavolo interministeriale” (Di giovedì 6 maggio 2021) Costituire ad horas un tavolo interministeriale che possa “mediare ed accompagnare la definizione dell’accordo con Tirrenia in amministrazione straordinaria fattibile giuridicamente ed economicamente e dunque attestabile, con il metodo dell’ascolto attivo; del confronto democratico tra tutte le parti interessate; della leale collaborazione “. E’ quanto chiede l’amministratore delegato di Cin, Massimo Mura, in una lettera inviata al Premier Mario Draghi e ai ministri interessati. “Nel corso delle ultime settimane, il negoziato è proseguito incessantemente, e Cin e l’Investitore hanno accettato integralmente tutte le richieste di carattere economico finanziario di Tirrenia A.S. ed in particolare: il pagamento dell’80% del credito (contro un 78% medio agli altri creditori), la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021)adunche possa “mediare ed accompagnare la definizione dell’accordo conin amministrazione straordinaria fattibile giuridicamente ed economicamente e dunque attestabile, con il metodo dell’ascolto attivo; del confronto democratico tra tutte le parti interessate; della leale collaborazione “. E’ quanto chiede l’amministratore delegato di Cin, Massimo Mura, in una lettera inviata al Premier Mario Draghi e ai ministri interessati. “Nel corso delle ultime settimane, il negoziato è proseguito incessantemente, e Cin e l’Investitore hanno accettato integralmente tutte le richieste di carattere economico finanziario diA.S. ed in particolare: il pagamento dell’80% del credito (contro un 78% medio agli altri creditori), la ...

