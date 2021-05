Europa League 2021, Roma-Manchester United, in palio la finale: i giallorossi per una rimonta impossibile, Fonseca per farsi rimpiangere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il colpo di teatro di nome José Mourinho ha di fatto focalizzato tutta l’attenzione sulla Roma e su cosa potrà diventare con lo Special One in panchina. Anche in questa settimana si parla dunque dei giallorossi, riacquisendo quel focus che avrebbero dovuto avere per la semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United ma che, dopo il 6-2 dell’Old Trafford, avevano irrimediabilmente perso. Ma domani sera c’è comunque una partita da giocare, anche se serve un’impresa ai limiti dell’umano per staccare il pass per l’ultimo atto di Danzica. Un biglietto che rappresenta l’ultima speranza di poter giocare la Champions League il prossimo anno: l’ennesimo scivolone di quest’ultimo periodo contro la Sampdoria mette ancor più in difficoltà la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il colpo di teatro di nome José Mourinho ha di fatto focalizzato tutta l’attenzione sullae su cosa potrà diventare con lo Special One in panchina. Anche in questa settimana si parla dunque dei, riacquisendo quel focus che avrebbero dovuto avere per la semidi ritorno dicontro ilma che, dopo il 6-2 dell’Old Trafford, avevano irrimediabilmente perso. Ma domani sera c’è comunque una partita da giocare, anche se serve un’impresa ai limiti dell’umano per staccare il pass per l’ultimo atto di Danzica. Un biglietto che rappresenta l’ultima speranza di poter giocare la Championsil prossimo anno: l’ennesimo scivolone di quest’ultimo periodo contro la Sampdoria mette ancor più in difficoltà la ...

