Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni dal 3 al 7 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) In’Daydreamer – Le ali del sogno’ continuano ad accaderne di tutti i colori a Can e Sanem. I due devono affrontare grossi guai. Daydreamer – Le ali del sogno, continuano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 1 maggio 2021) In’– Le ali del’ continuano ad accaderne di tutti i colori a Can e Sanem. I due devono affrontare grossi guai.– Le ali del, continuano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021 Nel frattempo alla Fikri Harika si cerca un fotografo inesistente dal nome Arthur Cappello Pubblicato su 30 Aprile 2021 Daydreamer " le ali del sogno torna da lunedì 3 maggio a venerdì 7 maggio alle ...

DAYDREAMER, anticipazioni puntata di venerdì 30 aprile e lunedì 3 maggio Anticipazioni puntata di Daydreamer - Le Ali del Sogno di giovedì 29 aprile 2021 su Canale 5 :

Daydreamer – Le ali del sogno, puntata del 30 aprile 2021 in streaming | Video Mediaset SuperGuidaTV Qui potete rivedere in replica l’episodio numero 154, seconda parte grazie al Video Mediaset Intanto Sanem (Demet Ozdemir) è ancora alle prese con i ricordi di Can, per questo motivo decide di giocarsi un ultimo asso nella manica: il ricordo del suo profumo. Qui potete rivedere in replica l’e ...

DayDreamer, una cena al rosmarino per Can Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda giovedì 29 aprile su Canale 5, Can viene invitato a cena a casa di Sanem: Mevkibe e Nihat hanno preparato per il bel Divit un menu tutto a base d ...

