Samsung: famiglia Lee, 11 mld dollari di tassa successione (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia di Lee Kun - hee, l'ex presidente di Samsung Electronics morto il 25 ottobre, ha annunciato che verserà in 5 anni oltre 12.000 miliardi di won, quasi 11 miliardi di dollari, al fisco ...

