Hyundai - La presentazione della Kona N mostra una Panda in panne: esplode la polemica - VIDEO (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Fiat Panda è una delle auto più popolari e amate in Italia e, quindi, guai a toccarla: il pericolo di peccare di lesa maestà è dietro l'angolo. Con i social, poi, il rischio è di scatenare un'ondata di indignazione. Ed è proprio quanto sta succedendo su Twitter in queste ore per iniziativa di Lapo Elkann, il quale ha lanciato l'hashtag #IoSonoPanda per protestare contro un filmato della Hyundai che, a suo dire, denigra l'utilitaria Fiat e la cultura italiana. La clip della presentazione. La Casa coreana ha pubblicato un VIDEO (clicca sopra) in occasione del debutto della nuova Hyundai Kona N: attorno al tredicesimo minuto, si nota una Panda d'antan guidata da un ragazzo addetto alle consegne di ...

