Coronavirus in Italia | il bollettino del 23 aprile | 14 761 nuovi casi

(Di venerdì 23 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 232021, registrano 14.761e 342 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 465.543 con un decremento di -6.653. 153 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 21.069 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 500mila, e sotto i 22mila il totale dei ricoverati, oggi è di 21.440 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 315.700 tamponi effettuati. I morti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 342. (ANSA) - ROMA, 23 APR - "La pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un ...