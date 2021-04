Calcio: il Napoli vince 5-2 la sfida Champions con la Lazio, Insigne trascina gli azzurri (Di venerdì 23 aprile 2021) Napoli, 22 apr. – (Adnkronos) – Manita del Napoli che batte 5-2 la Lazio nella sfida Champions del ‘Maradona’ grazie a un super Insigne autore di una doppietta al 7? su rigore e al 53? e ai gol di Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’, che permettono agli azzurri di restare pienamente in corsa per partecipare alla prossima edizione della più importante competizione europea per club. Si ferma invece dopo 5 vittorie la corsa dei biancocelesti ai quali non bastano le reti di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? a partita compromessa. In classifica i partenopei restano quinti ma salgono a quota 63, a tre lunghezze dal Milan secondo e a due da Atalanta e Juventus, i capitolini sono sesti con 58 punti e una partita da recuperare. Inizio di partita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021), 22 apr. – (Adnkronos) – Manita delche batte 5-2 lanelladel ‘Maradona’ grazie a un superautore di una doppietta al 7? su rigore e al 53? e ai gol di Politano al 12?, Mertens al 65? e Osimhen all’80’, che permettono aglidi restare pienamente in corsa per partecipare alla prossima edizione della più importante competizione europea per club. Si ferma invece dopo 5 vittorie la corsa dei biancocelesti ai quali non bastano le reti di Immobile al 70? e Milinkovic-Savic al 74? a partita compromessa. In classifica i partenopei restano quinti ma salgono a quota 63, a tre lunghezze dal Milan secondo e a due da Atalanta e Juventus, i capitolini sono sesti con 58 punti e una partita da recuperare. Inizio di partita ...

