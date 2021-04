Esclusiva: l’Atalanta studia e apprezza Calvin Stengs dell’AZ. I dettagli (Di giovedì 22 aprile 2021) Un regalo in caso di qualificazione Champions, l’Atalanta ci sta pensando. E ha messo nel mirino Calvin Stengs, olandese originario del Suriname, classe 1998 (dicembre ‘98) da una vita protagonista nell’AZ Alkmaar, ci arrivò davvero ragazzino. Stiamo parlando di un esterno offensivo mancino, perfetto per il 4-3-3 ma all’occorrenza prezioso come trequartista, l’ideale – per esempio – se dovesse andar via Josip Ilicic. Molti lo hanno paragonato a Leroy Sanè del Bayern, ma indipendentemente da simili dettagli stiamo parlando di un ragazzo di grande talento. Stengs in passato era stato seguito anche dal Barcellona, era finito nella lista di qualche club italiano che lo apprezza, ha un contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione (trattabile) tra i 18 e i 20 milioni. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Un regalo in caso di qualificazione Champions,ci sta pensando. E ha messo nel mirino, olandese originario del Suriname, classe 1998 (dicembre ‘98) da una vita protagonista nell’AZ Alkmaar, ci arrivò davvero ragazzino. Stiamo parlando di un esterno offensivo mancino, perfetto per il 4-3-3 ma all’occorrenza prezioso come trequartista, l’ideale – per esempio – se dovesse andar via Josip Ilicic. Molti lo hanno paragonato a Leroy Sanè del Bayern, ma indipendentemente da similistiamo parlando di un ragazzo di grande talento.in passato era stato seguito anche dal Barcellona, era finito nella lista di qualche club italiano che lo, ha un contratto in scadenza nel 2023 e una valutazione (trattabile) tra i 18 e i 20 milioni. ...

